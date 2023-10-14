林孟辰（Justin）與來自地球彼端加勒比海的饒舌歌手SkullyOskully合推新歌，為了這次復出新作林孟辰還去學習英文，爲了跟外國歌手溝通，但最後雙方還是比手劃腳，用「心電感應」完成這首男男創作。SkullyOSkully四年前爺爺過世，對他而言就像第二個爸爸一樣的爺爺離世，令他心痛，讓他決定獨自一人，從加勒比海的聖克里斯多福及尼維斯來到台灣，尋找新的人生，即便他最後沒有申請到台灣的獎學金，仍意志堅定地來到台灣，為自己的課業及夢想努力。

今年中，SkullyOSkully 遇見了人生中的伯樂，順利簽進BMC Squad廠牌發片，而簽進BMC Squad，BMC Squad的CEO Bruce表示：「看到台灣市場沒有原住民歌手搭配黑人饒舌歌手的組合！」，認為音樂無遠弗屆，一樣都是島國風情，肯定可以擦出新火花。新曲〈It's Good〉的風格和以往不同，心情明顯變得開朗許多，他和林孟辰允諾，接下來將攜手嘗試更多不同風格的曲風，並帶給大家更好的作品。

來自「聖克里斯多福及尼維斯」的SkullyOskully，今年畢業於銘傳大學 IBT（國企學程），成長過程中遇到很多在當地生根的台灣人，「由於常常聽到台灣，所以就來台灣探探路了。」又表示和林孟辰是在工作中認識，「因我們年齡相仿，都喜歡饒舌，所以對彼此有很好的第一印象。」並讚孟辰是他的導師，「他總是給我寶貴的建議。」至於在台灣長住下來，他最愛的本地食物是「糖葫蘆」，最害怕的則是「臭豆腐」，至於喜歡的台女類型，他笑說：「喜歡顧家及溫柔的那種。」