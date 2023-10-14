要想在社會上闖出一片天，除了講究天賦、努力，更重要的是行動力，《微博》運勢專欄就點名3星座，明明很有本事，但偏偏個性佛系、缺乏心眼，認為平安是福，安穩地過日子就已足夠。

▍巨蟹座

巨蟹座聰明能幹，但因為個性低調，不喜歡強出頭，所以有時候容易被人小看。巨蟹座喜歡穩定的生活，不喜歡變動、挑戰和刺激，所以缺乏野心再去創造更大的價值，也不願意為了成就自己，讓生活突增變故。

▍射手座

射手座有背負壓力的本事，也有負重前行的能力，不過他們認為，人活了一輩子，遵從本心更重要，若是人生走到最後只剩下身外之物為伍，似乎有點本末倒置。射手不願意為了野心，失去對生活的敏感度，寧願開心恣意地享受著每一天。

▍雙魚座

雙魚座看似柔弱可欺，但其實很有想法，實力也十分出眾，不過本身不喜冒險的他們，對於事業沒有太大的野心，反而把心思都放在感情上，因為對他們來說，精神世界的幸福，要比物質生活的富足更為重要。