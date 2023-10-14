結束杭州亞運中華隊任務，「美美」鄭浩均回台後先到二軍練球，14日開始隨一軍練球，賽前也進牛棚練球，他表示，現在身體狀況很好，剛剛牛棚也是「好極了」，至於何時能在一軍登板，則要看這幾天調整而定。

鄭浩均先前傳出就醫檢查結果為「右手肘韌帶輕微撕裂傷」，球團表示，這是鄭浩均以前就有的舊傷，教練團也都有持續掌握球員身體狀態。總教練彭政閔表示，投、野手身上多少都會有些肌肉、韌帶撕裂，教練團絕對會尊重選手身體狀況、醫療團隊評估。

今天賽前，鄭浩均隨一軍投手群進行練球，也有進牛棚練投，「現在身體狀況很好，（手肘）是來兄弟之前就有的舊傷，可能最近狀況比較多，所以又有舊傷復發的狀況。」

鄭浩均強調，教練團一直都有與他討論身體狀況的部分，剛剛牛棚狀況也是「好極了！」，「我的身體狀況都OK，只是需要比較長一點的休息時間。」

由於今年鄭浩均已投了96.1局，教練團也有設定局數，「恰總」不諱言，鄭浩均的任務應該也只剩1、2場，有可能下週台東就能出賽。鄭浩均則表示，目前還未接到教練團的任務安排，現在能做的就是先把身體調整好，循序漸進拉高強度，再視調整狀況決定之後出賽。

近期碰到較多手傷反覆的狀況，鄭浩均正面看待挑戰：「其實我滿開心遇到這些問題，代表我是球隊很重要的戰力，很願意去接受這些挑戰，自己也不會設限要投幾局，球隊需要我就盡力發揮，恰哥很挺我，我也要相挺洽哥。」