金門家扶中心主委楊肅謙(左)致贈感謝狀予李淑睿(右)，以感謝志工隊的善行義舉。(于家麒攝)

李淑睿(中)透漏常保年輕的秘訣就是「行善」，三姐妹也經常一起行善做公益。(于家麒攝)

金門女兒李淑睿今（14）日上午帶領台中市快樂志工行善隊一行10餘人，返鄉關懷地區弱勢族群，並將所募集的40箱民生物資，送往金門家扶中心協助轉贈予受扶助的弱勢兒童家庭，希望在秋季逐漸強烈的東北季風颳起前，藉由家扶社工老師們的雙手，將滿滿的愛心送到受扶助兒童的家庭中，感受社會關懷的溫暖。

台中市快樂志工行善隊創辦人李淑睿表示，自己年輕時就離鄉背井到台灣工作，從來沒有一天忘記過自己是金門女兒，即使已交棒縣府鄉親服務隊的職務，只要鄉親有需要一通電話就可召喚得到，凡是金門鄉親在台碰到的困難是她能幫上忙的，莫不傾力協助，為鄉親尋求資源。

李淑睿也指出，她從服務中找到了一批志同道合的好心人，於是身先士卒籌組並創立了快樂志工行善隊。最難能可貴的是，隊中沒有階級之分，都是由全體志工伙伴群策群力，一起動手、一起工作，不僅帶著志工隊夥伴全省跑透透，在各方面的慈善工作都有觸及。但無論走遍台灣各地的行善工作，始終忘不了家鄉的弱勢族群，年年都會找「藉口」回到故鄉，想方設法來協助弱勢的族群。

李淑睿也不避諱的透露自己已年近70歲了，但外人常說看不出歲月在她臉上所刻出的痕跡。她說，常保年輕的秘訣就是「行善」，因為「為善最樂」，她投身公益活動已超過50年，時常做能讓自己快樂的事，心情好了，自然看起來就年輕不會老，也邀請大家一起來做公益。

家扶中心主委楊肅謙表示，李淑睿對家扶中心及地方上的弱勢群族，都顯現出人飢己飢的胸懷，尋求資源來幫助他們，是位值得讓家鄉人欽佩的金門兒女。此次志工隊所捐贈的40箱民生物資，內容物包含了白米、食用油、醬油、麵條、罐頭、鹽、糖等主副食品，大大減低了弱勢家庭日常食用品的開銷，實在是雪中送炭的最佳寫照。