台中輕艇選手張筑涵（後排左）、吳少璿（後排右）日前參加杭州亞運女子與男子輕艇K1分別奪下金牌與銅牌，台中市長盧秀燕（後排中）14日前往太平住家祝賀。（潘虹恩攝）

杭州亞運落幕，台灣代表隊勇奪19金20銀28銅，台中選手奪下其中5金5銀2銅佳績。台中市長盧秀燕14日前往太平祝賀張筑涵奪亞運女子輕艇金牌成隊史首金，以及吳少璿奪男子輕艇銅牌；盧秀燕說，台中市今年發出約980萬元的亞運激勵金，「發得很開心」，謝謝他們為國爭光、為台中爭光。

盧秀燕14日在運動局長李昱叡的陪同下，前往太平拜訪亞運女子輕艇K1金牌張筑涵與男子銅牌吳少璿，除歡迎2位「台中之光」歸國，也頒贈紅榜與花束祝賀。盧秀燕說，今年台灣代表隊在亞運上拿到19面金牌，其中有5面、約4分之1由台中選手拿到，包括金、銀、銅和出國比賽激勵金，台中市共發出約980萬的亞運獎金，已簽呈公文中，很快就會撥款給選手。

盧秀燕表示，近1000萬的激勵金她發得很開心，代表選手有好的表現才發得出去。台中市亞運激勵金10幾年無調整，金牌由15萬調整100萬，銀牌調整到50萬，銅牌調整到30萬。不過相對選手於經年累月的付出與辛苦，獎金只是激勵，對選手來說，參賽也不是追求獎金，而是對於人生追求，希望為國、為台中市爭光最重要。

張筑涵表示，謝謝大家支持和各位幫助過我的人，很開心能達成自己的夢想，亞運金、銀、銅都拿過，未來會繼續努力；吳少璿則說，這次能得到獎很開心，完成自己人生的1個里程碑和期許，這只是開始，未來還會繼續發光發熱，為台中、台灣爭取更好成績。

李昱叡表示，張筑涵在亞運表現亮眼，在激流中謹慎因應每個關卡，完美通過標竿，以109秒51的佳績，奪下我國隊史首金；吳少璿則是二度參加亞運，以97秒12的成績，順利摘下銅牌，成為台灣輕艇代表隊的第3面獎牌。