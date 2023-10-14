澎湃新聞14日報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取專家、企業家對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強盼廣大企業家在高品質發展中展現更大作為；專家、企業家希望加大民營企業與傳統優勢產業的支持等。

3個月前的7月6日，李強曾主持召開經濟形勢專家座談會，聽取專家學者對當前經濟形勢和做好經濟工作的意見建議。在這場座談會上發言的有劉尚希、羅志恒、田軒、黃先海、袁海霞、秦海林、陸銘、趙偉等專家學者。

大陸央視網報導，座談會上，劉元春、黃群慧、黃益平、高瑞東、朱震敏、鐘寶申、張天任、陳四清等先後發言。大家認為，下半年以來，中國大陸加強逆周期調節，推出實施了一批針對性強的政策舉措，經濟保持恢復向好態勢。從發展階段、發展條件、發展優勢等各方面綜合考量，中國大陸發展前景長期看好。大家還就解決當前經濟運行中的問題和做好明年經濟工作提出了意見建議。

李強指出，中國大陸的投資機會之多、市場空間之大，為各類企業提供了廣闊舞台，希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為。經濟學家的使命是經世濟民，希望專家學者多研究中國大陸現實經濟問題，圍繞推動高品質發展多提建設性意見。

澎湃新聞報導，在座談會上發言的專家和企業家中，劉元春是上海財經大學校長，黃群慧是中國社會科學院經濟研究所所長，黃益平是北京大學國家發展研究院金光金融學與經濟學講席教授、副院長，高瑞東為光大證券首席宏觀經濟學家。

另外4人中，朱震敏為中國機械進出口(集團)有限公司總經理，鐘寶申為全國工商聯新能源商會會長、陝西企業隆基綠能科技股份有限公司董事長，張天任為浙江湖州市工商聯主席、浙江企業天能控股集團董事長，陳四清為中國工商銀行董事長。

潮新聞報導，對於李強指出的希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為，浙商代表張天任格外振奮。

他坦言，今年以來，世界經濟形勢不確定、不穩定因素還在增多，「我們民營企業普遍感受到了前所未有的壓力，壓力的來源很多，包括市場需求不及預期，行業無序競爭，盲目擴張等等，但我們也明顯感覺得到，各方都在努力。」他歷數近期推出的「民營經濟31條」，新近成立的民營經濟發展局，以及浙江推出的「促進民營經濟高品質發展32條」措施、湖州推出的「促進民營經濟高品質發展39條」措施等，「這些強烈的信號正轉化成為我們民企發展的強勁動力。」

報導稱，會上，張天任也提出多項行業相關建議，包括免徵、減徵或適時評估調整電池消費稅，適時評估修訂電動自行車新國標，加大對儲能產業的發展支持，以及加大對傳統優勢產業的支持等，「傳統產業不等於落後產業，從就業、稅收貢獻看，目前支撐基本面的很多還是傳統產業。要支持傳統產業改造升級，支援企業『留下來』，避免『一刀切』，特別是對行業能效水準高、畝均貢獻大的給予傾斜，建議國家及時推出支持傳統產業改造的政策和意見。」