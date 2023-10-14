大觀音亭暨興濟宮在新冠肺炎疫情解封後重啟遶境，14日共有17頂轎2000人隨行，沿途包括圍觀人群約友3000人，成近期大型遶境。（祀典興濟宮提供／程炳璋台南傳真）

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮迎接明年台南市建城400年，14日在新冠肺炎疫情後重啟遶境廟會，共出動17頂轎2000人隨行參香，路線涵蓋蛋黃區，挑戰假日交通負荷，廟方決定隊伍除向4間兄弟廟參禮，其餘不入宮廟參拜，降低交通負擔。

大觀音亭暨祀典興濟宮供奉保生大帝，俗稱「頂大道公廟」，創建於明鄭時期，在清朝期間因保祐官民免受瘟疫之苦，受封祀典官廟，每年在秋祭前後舉辦分靈廟巡香，新冠肺炎發爆發後停辦，今年是疫後首度恢復遶境。

廟方近年又新增多家分靈廟，今年遶境共有15家分靈廟參與，信徒達2000人，包括圍觀群眾約有3000人，成為大型遶境活動。

因遶境路線幾乎全在台南市中西區，適逢假日交通量大，鬧區14日同時舉辦浪人祭、全運會市民之夜、武術比賽與小型廟會等活動，警方高度重視，投入大批警力疏導交通。

廟方相當自制，除了主普境的兄弟宮「永華宮、慶福宮、廣安宮、昆沙宮」入廟參禮，其餘友宮皆不入廟，加快遶境過程，將影響降到最低。活動在晚間10時結束。

台南市明年建城400年，廟方認為今年疫後重啟遶境更有意義，藉保生大帝「醫神」為疫情所苦民眾祈福踩街，更展現建廟300多年來的深根與多樣性，眾多分靈廟的巡香就是開枝散葉的成果。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！