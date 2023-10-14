新北教育局今（14）日在育林國中辦理第3屆「新北市112學年度初任教師基地共學增能研習」，以「跨校跨區」、「基地共學」的方式針對初任及代理教師於育林國中、平溪國中、廣福國小及金山國小等6所基地學校共辦理18場增能研習，預計將帶領超過200位以上教師實踐108課綱「公開授課」精神。

教育局表示，「基地學校共學計畫」以建立教師專業支持系統、提供專業講師資源及教師成長網絡，給予教師心理支持及實質建議，課程規劃以講師帶領教師落實公開授課之備課、說課及議課內涵，相互共學進行對話，解構與交流課程教材教法，聚焦學生學習，奠基教師運用有效教學提升學生素養學習。

育林國中校長陳榮德表示，講師帶領教師進行共學與專業對話，在交流過程中激盪教師新思維，深化課程教學及精進課程教學品質，為學生的學習成效產生影響，透過長期的引導陪伴及協助，給予教師在教學上最強力的支持。

原為淡水國小代理教師，成功考取正式教師的張君翌表示，透過基地共學增能研習，資深教師傳承豐富的經驗，夥伴們分組討論並激盪出不同火花，讓自己對素養課程及教學設計有更深一層的認識。

教育局長張明文表示，新北市「基地共學」計畫，透過假日辦理實體研習，進行「共備共學」，致力提升教師教學效能，協助學校培養校內薪傳教師及建立教師支持網絡，展現新北厚實的教育基礎。