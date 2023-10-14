李光洙、金基邦、羅暎錫PD、河武成PD、都敬秀、金宇彬出席《種豆得豆》記者會。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）新節目《種豆得豆》，集結演藝圈知名好友李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O）及金基邦出演，以紀錄片的形式記錄好友間一起開墾農地的過程，4人聚在一起相互吐槽不嘴軟的模樣，讓觀眾笑翻。日前記者會上，談起節目製作契機，李光洙說：「剛開始是宇彬提議我們是不是該把握時間，把開心的模樣記錄下來，留下回憶的同時也能展現在觀眾面前，感覺大家應該會喜歡，所以我才向羅PD提議讓我們幾個人合作一檔節目，很感謝他欣然接下。」

當他們被問到曾在大哥趙寅成和車太鉉的實境綜藝《偶然成為社長2》中當兼職生，這次卻選擇自己出來開新節目，是不是因為覺得跟哥哥們做節目有負擔時，李光洙坦言，雖然很喜歡哥哥們，但的確多少還是得看眼色，有些喘不過氣，這次就覺得很自由開心。金宇彬聽到後故意虧：「我沒想到光洙居然是這樣看待哥哥們的，我真的大吃一驚。」展現搞笑腹黑一面，讓李光洙也焦急地澄清：「就只是拍攝那幾天有那種感覺啦！寅成哥在我們錄製前說他很期待節目，也給了我們很多鼓勵，真的很感謝他。」

羅PD透露，讓他確信《種豆得豆》值得一試的原因是都敬秀在6年前上《認識的哥哥》時說過將來想當農夫，沒想到金基邦聽到後秒回：「他的夢想每天都在變！入伍前還說他想當廚師。」都敬秀害羞表示，他現在夢想的確變了，會那樣說是因為當時剛看完電影《小森林》，覺得自給自足的生活很美好。

而4人中年紀最小的他也展現過人的執行力，在哥哥們下田耕種，累到發脾氣喊著不拍第二季時，他發揮創意，想出更能省力做好農活的方法，還負責下廚煮飯，羅PD也大讚：「4人中他最令我驚訝，因為他們真的很親近，所以節目中能見到他們吵架、互相發脾氣的樣子，我很好奇在那樣的狀況下，忙內會如何反應，留心觀察後發現，他根本沒在聽哥哥們的話，不管哥哥們說什麼，他一句都沒聽進去，就只做自己想做的事情，面對事情也很沉著，跟他稚嫩的外表完全相反，是個人特色最鮮明的一位。」

首集中，4人在前往農村的車上，聊著自己平時在家的生活作息，李光洙突然說起他第一次獨居時的撞鬼經驗，當時他住2樓，半夢半醒間感覺1樓有小孩嬉鬧的聲音，同時他也發現自己被鬼壓床。過了一會，他聽到孩子們突然說：「他醒了！他醒了！」害怕到念經祈禱也無法起身的他，隱約感到身後有一道足以碰到天花板的高大黑影，還威脅他說：「你為何來這裡？從這個家裡出去！你非要看到我的臉才肯離開嗎？」李光洙的撞鬼經驗，讓其他3人全都毛骨悚然，但他卻突然話鋒一轉地看著金宇彬說：「不過你應該比鬼還要高，肩膀也比他寬。」讓金宇彬哭笑不得。

《種豆得豆》每週六中午在愛奇藝國際版獨家播出。

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