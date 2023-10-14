澎湃新聞報導，歐盟外交與安全政策高級代表博瑞爾10月14日在北京舉行記者會。前一日，博瑞爾與中共中央政治局委員、中國大陸外交部長王毅舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。博瑞爾談及此次戰略對話稱，主要聚焦三個議題：中歐雙邊關係、俄烏衝突、經貿對等。具體到歐盟當前如何看待對中關係，博瑞爾表示，中歐之間的合作非常重要，歐盟也在很認真地處理與中國大陸的關係。

「我們同樣期待（中國）能否充分考慮與歐盟的關係，而非透過與其他國家關係的稜鏡（lens）來處理對歐關係。」博瑞爾在記者會上多次提及這一觀點。

基於中歐戰略對話的內容，博瑞爾總結稱，盡管中歐存在分歧，但雙邊仍有合作的空間。「我們的政治、經濟制度不同並不是什麼祕密，盡管存在分歧，我們認為仍有合作的空間。如果不與中國加強接觸，世界上的一些最嚴峻的挑戰是無法解決的。」

博瑞爾還透露，他的政治事務官員下周將訪中，並繼續與中方官員進行對話，討論其他還未涉及的地區性議題。

據中國大陸外交部網站顯示，在本輪中歐高級別戰略對話中，王毅強調，當前，國際形勢變亂交織，世界處於關鍵十字路口。中歐都面臨發展與改革的新形勢、新任務，中歐關係也面臨新機遇、新挑戰。在這個重要時刻，要通過戰略對話，樹立正確相互認識，堅持夥伴關係定位，夯實政治互信，避免誤解誤判，要為年底前的領導人會晤作好充分準備。

今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方已全面恢復各層級交往。自7月以來，中歐先後舉行了綠色、數位、經貿領域的高層會晤。