王淑娟（左）和韓瑜首次合作，在劇中演母女。（亞樂傳播提供）

王淑娟（右）認為和韓瑜很有母女緣。（亞樂傳播提供）

曾有「九點半天后」封號的花系列女主角王淑娟，在華視、東森超視8點檔《阿叔》和韓瑜飾演母女，2人首次合作，可惜對到戲的只有一場回憶片段，但韓瑜還是開心圓了小時候的夢想。

韓瑜透露以前常和家人聚在一起準時收看「花系列」，「不管是悲情還是潑辣的角色、風格很百變，淑娟姊一個動作一個眼神就滿滿的戲感，真的好厲害。」王淑娟也誇韓瑜乖巧、有學問，雖然這次「母女緣淺」，但她認為和韓瑜某些方面很像、很有母女緣，「大家都知道韓瑜是宅女，但她在家都有充實自己，這點跟我很像，和韓瑜聊天就可以知道她很有學問的。」拍完戲後2人還私下約吃飯。

王淑娟回憶花系列鼎盛時期，差不多5、6天就要趕拍一集，拍攝時每個人都戰戰競競，因為劇組有個共識，就是要早點收工回家和家人相處，「我們每天早上7點就到現場，最晚到10點一定要收工。」即使工作密度高，但戲份平均，大家都工作得很舒服、開心。

被譽為「九點半天后」王淑娟謙虛地說不敢當，她認為花系列有這些成果，不是她個人的光彩是大家努力而來，自己也只是女主角之一。她透露即使到現在跟花系列演員、工作人員，平時都還是會相約喝咖啡、聊天，「不會只有一年一度的大團聚，大家仍互相關心彼此。」

她在2000年時因甲狀腺亢進、脊椎側彎等身體因素，加上父親罹癌，她沒心思工作，所以慢慢淡出螢光幕，投入成衣業和餐飲業，現在餐飲業已經結束、成衣業還繼續經營。

淡出演藝圈15年後，她宣布復出拍戲，以1到2年的速度接拍一部戲，把腳步放慢，「我沒有把時間排這麼滿，因為除了目前的工作以外，幕後的工作包含編劇、剪輯我都滿有興趣，我在學習不曾學習的工作，這也是我的喜好，增加一點知識、更充實一點。」