人和人相處難免會產生摩擦，有些人個性比較直接，會當場和對方吵起來，不過也有人個性內斂，會隱忍不發。《微博》運勢專欄就點名3星座遇到不開心的事情，最愛獨自生悶氣，動不動就對人冷暴力。

▍處女座

處女座心思敏感細膩，但平常總是喜歡裝作一副冷靜理智的模樣，其實內心相當情緒化。一旦有人惹處女生氣，他們會有一個忍耐到爆發的過程，而忍耐是他們生悶氣的開端，最直接的表現就是突然變得沉默寡言，對待他人的態度也會越趨冷淡。

▍摩羯座

摩羯座情緒內斂，就算真的不開心也不願意承認，甚至還會裝作一副雲淡風輕的樣子，掩飾內心高漲的怒火。因此若不是很熟悉他們的人，是很難察覺摩羯座的情緒；加上摩羯個性穩重，不喜歡大吵大鬧，所以多半都是選擇默默生悶氣。

▍巨蟹座

巨蟹座敏感易怒，偏偏又不承認自己愛生氣，只會默默將怒火隱藏在內心，讓人很難察覺到他們情緒的變化。但是巨蟹又很矛盾，一方面想要別人來哄自己，一方面又刻意掩飾怒火避免被人發現。