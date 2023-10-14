邁入第11屆的中信盃黑豹旗14日熱鬧開打，開幕戰由衛冕軍穀保家商迎戰社團性質的北市延平高中，最終穀保靠著強大火力，以20比0、提前3局「扣倒」對手。延平雖然「一輪遊」，但陣中「女力發威」，張子文在2局下登板飆K，為隊史寫下精彩一頁。

率先登場的開幕典禮，195支參賽隊伍齊聚樂天桃園棒球場，中華棒協理事長辜仲諒勉勵各隊好好珍惜得來不易的機會，從棒球中學習人生道理，永不放棄，為所有支持自己的人拿出最好的表現，留下最美好的青春回憶。

中國信託銀行副董事長詹庭禎則表示，中國信託連續9年冠名贊助中信盃黑豹旗，今年也特別為鼓勵新設球隊給予十萬獎助辦法，持續用行動支持國內棒運發展，也期待每位選手都能享受比賽。

桃園市張善政市長也鼓勵大家未來高中、大學畢業後，即使不是職業棒球員也是散播棒球運動的重要種子，一起讓台灣朝著棒球王國邁進，讓世界看見台灣。體育署署長鄭世忠野期許棒協規劃黑豹旗女子組賽事，促進台灣棒球的發展。

抽到「籤王」的延平高中雖然以0比20敗下陣來，但全隊都覺得雖敗猶榮，大家都很享受比賽，能踏上職業球場紅土與U18的選手正面對決，這絕對是高中生涯最棒的回憶。

第11屆黑豹旗開幕戰由衛冕軍穀保家商交手北市延平高中。（中華棒協提供）