爭取2024總統大選合作，侯競辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊14日下午展開在野合會前會，會後並提供會議紀錄。其中雙方對於「在野最強候選人方式」有不同看法，國民黨拋比照國外的民主初選方式，黃珊珊則說，1998年從新黨參政時，就提出民主初選，當時發生過很大的問題，有不當動員狀況，因此會再回去跟黨內討論。金溥聰則說，只要確定「在野最強候選人方式」後，同意舉行三場辯論。

會前會的會議紀錄裡，第一項則寫下「在野最強候選人方式」兩黨的不同，民眾黨主張，5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。國民黨則想採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。

金溥聰表示，這次會前會沒有設前提，雙方都充分溝通，也各自有一些對議題保留的看法。而今天最主要是針對大家需要討論的議題，包括如何推出在野最強候選人方式，大家交換意見，另外對於辯論方式，只要確定第一項後，同意舉行三場辯論。

另外雙方也交換政策主張，金說，有理念相近之處以及保留地方，國民黨也補充六大主張，今天談話過程順利且融洽，感謝黃總幹事及周主任坐下來一起談，希望明天中午決定會談時間後可以儘速召開。

黃珊珊則說，今天大部分政策有些保留有些不同意見，重中之重，就是產生最強在野候選人方式，柯文哲提出民調後，今天金執行長也提出他認為可能比民調更好的方式，是國外的民主初選制，以直接民意方式處理。

不過黃珊珊也說，他1998年從新黨參政時，就提出過民主初選，當時發生過很大的問題，有不當動員以及全國大規模（動員）狀況，的確會造成人力、物力都非常大的狀況，也會被其他不好的方式處理，所以我們也表示我們的疑慮。

黃說，至於對於公開辯論，第一項要有共識，不然後面很難執行，她也是尊重國民黨提出的意見，會回去再跟黨內討論，明天中午確認下次開會時間，來討論第一項。雙方對於整合時程方面也有點出入，但大家都會盡快不拖延，完成最後的決定。