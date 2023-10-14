2024大選，藍白陣營14日下午舉行2對2幕僚會前會。國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯的競選總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修，過程全程錄影，結束後對外說明。雙方談超過3小時後，特地將會議記錄印出來，共同召開會後記者會。

對於產生在野最強候選人方式 ，民眾黨主張五間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。國民黨主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。

對此，資深媒體人黃揚明認為，基本上，藍白合這個議題已經是一場海市蜃樓了，恭喜賴清德。

黃揚明質疑，國民黨為什麼不接受民調決勝方案，而提出在各立委選區設立投票所、採開放投票決定人選的新方案？

黃揚明直言，因國民黨很有把握，自身組織動員能量遠大於民眾黨。在此方案中，侯友宜勝出機率可穩居100％。

黃揚明稱，這樣的方式不意外，國民黨要藉以出招迫使柯陣營必須在短時間內回應：Yes or No？讓自己在民調遲未決定而被貼上不願整合標籤的狀態中金蟬脫殼，也順勢把這標籤還給柯陣營。

黃揚明感嘆，基本上，藍白合這個議題已經是一場海市蜃樓了，恭喜賴清德。