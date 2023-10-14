藍白合幕僚會前會今登場，民進黨發言人張志豪指出，民進黨沒有評論，最大的對手是自己，民進黨嚴陣以待各種可能，持續提出最好的政策爭取人民認同。
張志豪說，藍白合是依附在「下架民進黨」的邏輯之中，但從幾個事件其實看得出來，包括近期的馬文君事件、馬英九不參加國慶獲得國台辦的讚賞、國民黨的相關親中言論，甚至國民黨、民眾黨互相比拚要共同支持重啟服貿，根本是在競爭相比誰比較親中，也令人質疑，「藍白合訴求下架民進黨，難道是要把共產黨上架嗎」？
藍白合幕僚會前會今登場，民進黨發言人張志豪指出，民進黨沒有評論，最大的對手是自己，民進黨嚴陣以待各種可能，持續提出最好的政策爭取人民認同。
張志豪說，藍白合是依附在「下架民進黨」的邏輯之中，但從幾個事件其實看得出來，包括近期的馬文君事件、馬英九不參加國慶獲得國台辦的讚賞、國民黨的相關親中言論，甚至國民黨、民眾黨互相比拚要共同支持重啟服貿，根本是在競爭相比誰比較親中，也令人質疑，「藍白合訴求下架民進黨，難道是要把共產黨上架嗎」？
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