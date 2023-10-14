侯競辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊14日下午展開在野合會前會，會後並提供會議紀錄。其中雙方有異有同，因此也訂於明日中午12：00前確認下次會議時間，至於下次開會是否還會是原班人馬，黃珊珊表示，現在是幕僚作業，會先以原班人馬，應該不會換人，「除非我們被換掉。」

會前會的會議紀錄裡列出7點，其中關於產生候選人方式、公開辯論方式以及整合時程三項，雙方僅在公開辯論方式有共識，另兩點皆有所保留，因此會議紀錄最後寫下，明日中午12點前確認下次會議時間。

媒體提問，明天決定下一次開會時間，與會人員會是原班人，或是候選人會加入討論？，倘沒結論會怎麼做？金溥聰先表示，這太多假設性問題，不太好回答，因此沒辦法回答假設性問題。

黃珊珊則說，明天雙方通知對方下次會議時間，以及要不要討論修正案，或是修正方式是什麼？如果整個案子很難達成共識，也會再跟對方當面在做說明，候選人是否參與部分，黃說，現在是幕僚作業，會先以原班人馬，應該不會換人，「除非我們被換掉。」