中華航空品牌形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」全新上線，累積觀看已超過300萬人次，引發廣大共鳴，今日更直接把飛機艙門搬到台北信義區百貨廣場，邀請旅客登機「開啟你的深刻之旅」，吸引眾多民眾到場沉浸式體驗，化身廣告主角，共創獨特的旅行時光。現場也大方送出華航長程線、區域線不限航點機票共8張，讓幸運旅客留下珍貴難忘的幸運時刻。

華航於Facebook粉絲專頁募集深刻旅行故事，近500則粉絲留言分享親身經歷，今天更不乏呼朋引伴到現場同樂。華航復刻飛機艙門互動裝置，民眾可透過AI人臉辨識，當艙門開啟隨即換臉投射成廣告中的主角，跳傘美顏、曬痕背心等多款精心設計的情境特效隨機出現，現場歡笑聲不斷。

為回饋熱情參與活動的群眾，華航大手筆送出4張長程航線不限航點來回機票、4張區域線不限航點來回機票及眾多精美好禮。

華航表示，為鼓勵民眾實踐心中期待已久的旅行，10月16日「華航會員日」限時優惠方案，精選東南亞、中國大陸、香港及歐洲多個熱門航點，當日於華航網站購買單程或來回機票享84折起優惠。會員購買歐洲機票，還可再抽「歐來歐去」免費搭巴士循環式遊歐3日團，體驗不一樣的歐洲巡禮。

此外，華航也提供會員更多獨享優惠，會員日兌換指定航線單程或來回酬賓機票，搭乘後即可額外獲贈最高1萬哩，航線包括台灣往返越南的胡志明市、峴港、河內，以及首爾金浦與福州；會員日登入eMALL電子商城，指定商品消費享有9折優惠。