民進黨總統參選人賴清德今天在台中造勢，再批大陸飛機、軍艦擾台，造成人心惶惶，強調他願意承擔責任，站在第一線，與全國民眾守護台灣主權。他表示，這場選舉不簡單，雖然民進黨民調領先，但票沒開出來，結果都不知道，並幽默地提醒說，就像亞運滑輪賽，「沒壓線前，都不能提前慶祝」。

賴清德、立委莊競程聯合競總今天在中市元保宮旁舉行成立大會，立法院長游錫堃、總統府祕書長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長鄭文燦等人到場站台造勢。

賴清德致詞時再批，大陸飛機、軍艦常到台灣擾亂，導致人心惶惶。他呼籲，台灣要團結，每個人都有責任守護台灣，他願意承擔責任站在第一線，與全國民眾合作守護台灣主權，促進民主及經濟發展。

賴清德話鋒一轉強調，國會一定要夠力，前總統陳水扁任內朝小野大，國親兩黨擋軍購案69次，當時如果不要擋掉，台灣現在就有潛水艦等軍備，現在就很安全。民進黨現在雖立院有過半、可順利推動國防自主，但建造時在野黨卻用盡辦法杯葛。

賴清德說，這場選舉並不簡單，雖然民進黨目前民調領先，但是選舉票沒開出來，結果都不知道。他並以杭州亞運滑輪賽為例指出，「沒壓線前，不能提前慶祝」。他呼籲鄉親要加倍努力拉票，國家安全、人人有責，拜託鄉親站出來，一起守護台灣、為台灣打拼。

賴清德在大會中力薦莊競程表示，莊是傑出年輕專業立委，學有專精、專業問政，並細數他在中央與地方爭取的建設，並為在場黨籍立委參選人拉抬聲勢 。