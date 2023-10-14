中華代表團在杭州亞運締造19金20銀28銅佳績，換我國亞帕運代表團將分3梯次出征，角逐22至28日的杭州亞洲帕拉運動會。總統蔡英文與教育部長潘文忠14日參加亞帕運代表團授旗典禮，總統並勗勉教練與選手爭取最高榮耀。

蔡英文表示，本屆亞帕運參賽，是歷來代表團參賽種類最多、醫療防護人員配置人數最高、並引進最多專業輔助人員的一次，蔡總統致詞中特別代表國家感謝隨隊醫師、防護員、照護員、陪跑員、點頭員、拔箭員及軌道操作員等專業人員的辛勞，並對自培訓到組團參賽期間所有選手、教練及相關機關（單位）人員的辛勞付出，表達肯定之意。

總統除頒授國旗及團旗予我國代表團穆閩珠團長及張雷鳴副團長外，並特別致贈加菜金及必勝徽章，為選手打氣加油，分別由輪椅網球選手黃楚茵及地板滾球選手張孜維代表接受。選手們除了感謝總統親臨勉勵外也呼籲各界一起支持帕拉運動員。如同國際帕拉林匹克總會（IPC）「透過帕拉運動打造融合的世界」願景，相信我國代表團及關注亞帕運的國人，都將是提升台灣、改變世界的要角。

本屆我國參賽種類包括田徑、羽球、游泳、射擊、桌球、柔道、跆拳道、地板滾球、健力、射箭、輪椅籃球、輪椅網球、輪椅擊劍及圍棋等14種運動種類，共計94位選手，其中跆拳道、輪椅擊劍及圍棋等為首度參賽，代表團為協助選手教練做好萬全準備，也特別在授旗典禮下午時段辦理行前講習，以充分交流參賽資訊與注意事項，而杭州亞帕運的Slogan是《心相約、夢閃耀》，各選手教練們期待都能用閃耀的競賽表現，讓世界為台灣喝采。