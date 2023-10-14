北市和平高中I社群平台「和平黑特」，10日有人留言要在16日進行大屠殺預告，一度引發師生驚慌，校方甚至為此暫停晚自習，北市刑大經連日追查，14日找到發文的18歲學生，警方搜索並無發現任何刀械、汽油等違禁物品，該名學生表示是因為課業、人際關係遭受壓力，心情低落才會衝動犯案，對所做所為十分後悔，警訊後被依恐嚇公眾罪送辦。

和平高中的IG匿名平台有人發文恐嚇，還說要學生16日當天千萬不要到校，貼文後來被下架。北市警方、刑事局組成專案小組，追查匿名投稿的發文者身分，11日上午有員警在校門口駐點、巡邏維安，校方也宣布基於安全考量，本周晚自習暫停。

貼文內容為：「大屠殺在靠近校門的穿堂那裡…我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上…我知道有些人是無辜的，所以警告想活命的人，16日不要去學校。」

案件發生後，一度傳出是校方日前發生偷拍事件，有人不滿學校處理方式大事化小，所以才會留言恐嚇，警方專案人員循線追查，14日鎖定該名學生，前往他台北市的住家逮人。

據了解，犯案的是18歲高三學生，對警方上門已有心理準備，他表示是心情低落才會去留言，事後就感到後悔，強調自己只是亂講，不可能真的去砍人，警方也未在他房間內找到任何違禁物品，至於是否跟偷拍事件有關，該生也沒有證實。。

警方上門逮人時，高中生的家長也都在家，對兒子所為感到驚訝，因犯嫌已滿18歲，警方偵訊後已依法將他送辦，但也查扣他的手機、電腦進行分析，在專案人員努力下，在16日之前順利偵破此案。