烏俄戰爭中，對於俄軍來說，時常受到來自北約的武器系統攻擊，小從槍械大至坦克、榴砲之類。但偶爾也會有一些西方提供給烏克蘭的「驚喜」讓他們不那麼反感，甚至有點開心。

Free groceries from NATO for Russian troops in Artemovsk (Bakhmut).



A Russian Spetsnaz soldier shows Sputnik captured NATO-supplied rations in Artemovsk. Here are some of the dishes on the menu: Turkish beans, Italian pork, British chicken soup, and Starbucks coffee. pic.twitter.com/gwkKqttvxk — Gabi Chivas (@Gabi_Chivas) October 12, 2023

據俄羅斯《衛星新聞社》（Sputnik）14日報導，俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）在阿爾捷莫夫斯克（巴赫穆特）展示了一些北約國家提供給烏克蘭的各類食品。

影片顯示出一名俄軍身處於一個烏軍的臨時庫房，堆滿了跟山一樣高的「食物」包括來自土耳其的大量豆子罐頭、星巴克咖啡、義大利罐裝豬肉、波蘭包裝的米飯，甚至是英國雞湯。

這名俄軍在鏡頭後面正面肯定：「我們來這裡已經6個月了，就像去超市一樣。感謝歐洲人、波蘭人、荷蘭人、德國人、義大利人...夥伴們，繼續保持這種優秀的工作！你們為烏克蘭武裝部隊提供了美味的食物，」

美國及其盟友已向烏克蘭提供了近1750億美元（約新台幣5.63兆）的軍事、經濟和人道援助，包括數千噸可以長期儲存且不需要太多準備工作的野戰口糧和其他食品。

報導指出，目前尚不清楚這類援助將持續多久，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）本週警告說，美國的援助不會是「無限期的」而華盛頓正在將焦點轉向以色列。