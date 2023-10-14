爭取2024總統大選合作，侯競辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊14日下午展開在野合會前會，會後並提供會議紀錄。其中雙方對於「在野最強候選人方式」有不同看法，國民黨拋比照國外的民主初選方式，金溥聰表示，投票會有實名制、要簽署「政治理念認同卡」，被綠營灌票影響比調低很多，民調較容易灌票，只要坐在家裡接個電話，一通電話就可以決定投票。

民主初選不怕灌票？ 金溥聰提「2計畫」有信心：風險比民調低 @ChinaTimes

金溥聰、黃珊珊會後接受媒體聯訪。記者問，最大癥結點是開放式初選，最早開始是民進黨第一次選總統大選推動，當時辦了49場地方性的辯論、投票，但由於時間緊迫，有預計要辦幾場辯論、投票？是否擔心綠營灌票行為，如何阻止灌票？

金溥聰指出，在西方國家、也是在亞洲有國家施行過，估計的時間，根據黨內初選的經驗，時間是足夠，可以在一定時間內完成，聲明內也很清楚，可以在候選人選區裡面辦，或是設立投票開票所。

金溥聰說，灌票的問題，在民調之中，也最擔心的這件事情，所以特別設計政治理念認同卡，而且要簽實名制，發生動員狀況應該比民調風險低很多，因為民調比較容易有灌票，只要坐在家裡接個電話，一通電話就可以決定投票，「我們這邊必須真的要走到投票所，還要簽所謂的意思是防止灌票的認同卡。」

另外，4年前主席吳敦義任內，中廣董事長趙少康也提過美式初選方案，當時被解讀成卡朱立倫，侯友宜提出美式初選，是否出自趙少康提議，黨中央對美式初選的看法？

對此，金溥聰指出，過去到現在，認識他的媒體朋友都知道，第一他不會騙人，「我可以不告訴你，但我絕對不騙人，剛剛那個推測，我給您證實，百分之百沒有這回事」。

金溥聰說，柯文哲10月初提出來（民調），很快針對柯文哲提出各種方案，都在思考提出應對方案，為了要實際推出真正最強候選人，在會議中也跟黃珊珊交換意見，他們對於全民調的看法、隱憂，各種方式，「我覺得我們提出的方式，最能夠避開這些隱憂」。

金溥聰指出，從2012年開始不同黨派就有初選，黃珊珊提到疑慮，他也表示尊重，但是今天這個社會，如果還想要有一些灌票，或者大批動員，瞞不住一般人的眼睛，現在大家都有手機，一下就可以查出來，而且實名制，他就不多說，尊重彼此看法，大家帶回去討論。黃健庭則說，這個方案是經過黨部跟競選辦公室共同討論過的方案，所以沒有問題。