女星詹子晴（ㄚ頭）從綜藝節目《我愛黑澀會》出道，之後轉型成通告藝人，除了演藝圈工作丫頭的副業也經營得有聲有色，其中手搖飲料店在近年展店數量已超過20家，相當成功；怎料，丫頭今（14日）無預警宣布卸下「不要對我尖叫」股東身分，坦言以後會謹慎選擇合夥人。

丫頭今日傍晚在臉書發聲，證實自己離開「不要對我尖叫」，對她來說也是一件非常困難的事；她透露自己與公司股東們長期在經營方向及理念不同，甚至沒有受到合理尊重，出現股東間無法順暢溝通的狀況。

而丫頭直言自己根本沒有實質權力，更無法參與公司決策和監督，種種窘境下她掙扎了許久，最終還是選擇退出；她日前卸下「不要對我尖叫」股東身分，也承諾以後會更加謹慎選擇共同經營的合夥人，雖然不願意發生這樣的結果，過程讓她迅速成長、變得堅強。

儘管丫頭黯然退出手搖飲料店事業，她仍大氣地表示，「雖然我已經無法參與尖叫的未來，但還是祝福尖叫可以找到對的路並持續茁壯成長」。許多粉絲也紛紛在底下留言替丫頭打氣加油，希望她趕快開新的手搖飲料店讓大家光顧。