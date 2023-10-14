有些人做事謹慎又踏實，而且非常講義氣，看到朋友有難，會馬上伸出援手幫忙，相當值得託付。《搜狐網》近日分享3個行事可靠的星座，他們從來不會欺騙朋友，為人正義又穩重，身邊的朋友非常多。

▎雙子座

雙子座思緒敏捷，腦袋總是停不下來，經常天外飛來一筆，蹦出許多想法，讓人摸不著頭腦，做事腳踏實地，從來不欺騙別人又正直，交友上非常講義氣，一旦看到朋友有難，就會兩肋插刀，盡力幫助對方，人緣非常好。

▎金牛座

金牛座可靠又腳踏實地，但個性較古板又傳統，一旦做了決定，就不會輕易改變，屬於保守派，容易給人只想待在舒適圈的感覺。做任何決策前非常謹慎，給人穩重的印象，金牛座做事按部就班，鮮少會犯錯，當朋友有難時，也會主動提供協助。

▎處女座

處女座做事非常可靠，而且善於保守秘密，朋友經常向他們吐苦水，處女座聽完後，從不會向其他人說，因此對於友人而言，處女座非常值得信賴，他們做事要求完美，也都會關注到親友的生活，一旦發現對方有難，會幫忙想辦法解決。