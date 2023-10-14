新竹1名林姓男子去年分別與女性友人小花（化名）與小芳（化名）用餐時，將不明藥物混入熱湯及茶飲中，導致2人昏迷，進而分別對2人進行猥褻及拍攝裸露之照片，小花隔日醒來察覺有異，調閱餐廳監視器發現後報警，警方查扣林男手機後發現上情，經新竹地院審理後，依以藥劑及照相犯強制猥褻罪分別判3年6月及5年，應執行有期徒刑8年。可上訴。

判決書指出，林男與小花及小芳是無男女曖昧感情之朋友，2022年1月16日凌晨，林男在其租套房內，將不明藥物混入小芳食用之熱湯內，小芳食用後不久即倒臥林男套房床上，並陷入昏睡無意識狀態，林男趁機將小芳衣物褪去進行猥褻行為後，再以手機拍攝其昏睡裸露之照片。小芳睡到當天晚上6時，醒來時意識及視力甚為模糊，精神狀況亦不佳，惟因與林男為多年好友而沒有懷疑，直到隔日晚上林男才開車送小芳回家。

同年8月19日19時許，林男與小花約在竹北某餐廳用餐，竟趁小花上洗手間時，將不明藥物混入小花所飲用的熱茶內，小花回座後飲用不久，即感暈眩不適，趴臥在桌上且全身無力，林男見藥效發作，請餐廳服務生協助攙扶小花到門口，再載小花返回她的租屋處。

林男攙扶小花返回套房後，拿走小花套房鑰匙，侵入、滯留小花的套房內，期間褪去小花之內褲，使小花裸露下體再以手機，拍攝小花裸露下體之特寫照片，強制猥褻得逞。

小花隔天上午9時許醒來後發現尿床，身上只有內褲，身體深感不適，且暈眩、視力模糊及全身無力之狀況持續數日；「我一直反覆考慮要不要報案，我在竹北只有他一個朋友，很怕誤會他，且他跟我妹妹又是同事」，看到監視器影像才決定提告。經警方持搜索票執行搜索，扣得林男手機1支，而查悉上情。

法官審酌，被告與2女均為熟識之關係，無視2女對其之信任、不思尊重他人性自主權，僅為滿足自己之性慾，竟於短時間內先後對2女為加重強制猥褻行為，造成2女身心受創甚深，所為實值非難，考量被告已與乙女達成和解原諒被告；被告雖表示願以100萬與甲女和解，甲女則明確表示並無和解意願，且因此案身心嚴重受創、持續進行心理諮商中。依以藥劑及照相犯強制猥褻罪分別判3年6月及5年，應執行有期徒刑8年。可上訴。

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