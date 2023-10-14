2024大選，藍白陣營14日下午舉行2對2幕僚會前會。前立委郭正亮認為，今天是風度比賽，到了第二場恐會變成究責比賽，所以一定要有一個最壞的打算，假設總統大選的部分沒有談成，至少立法院的部分要談成。

郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，最後會變成怎樣，他是蠻悲觀的。他認為，節目最後會變成究責比賽，今天是風度比賽，但到了第二場就會變成究責比賽，比如就說「不是我造成的，是他造成的」。

針對藍白合，郭正亮認為，一定要有一個最壞打算，假設總統沒有談成，至少立法院的部分要談成，否則雙方的怨恨一起來，連立委選情都被沖到。比如民眾黨跟國民黨確定立法院正副院長搭檔競選，柯文哲、侯友宜共同輔選；還有國民黨立委需要柯文哲站台、民眾黨立委也需要侯友宜站台，至少大家要達成這個承諾。

郭正亮接著指出，民眾黨在每一個縣市，好歹也有10％立委的票，而且還有鴻海創辦人郭台銘的票，萬一這種怨一起來，本來領先5％左右的選區，可能會全部輸掉，搞不好民進黨立委還過半，因此他強調，如果確定總統大選的部分談不攏，至少把立法院的部分談好。