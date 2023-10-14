企業19年甲級男女排球聯賽14日第二戰由上季冠軍台北鯨華對上高雄台電，也是上季女排冠軍賽對戰組合，吸引眾多觀眾到現場觀戰。本場比賽雙方皆全力以赴，最終高雄台電以26比24、25比15、20比25、25比20，鑿戰四局上演甜蜜復仇。

首局甫開賽，台北鯨華率先發起攻勢，球員接連跳出，舉球員廖苡任也得分進帳。高雄台電即刻供電迅速調整，前排陳姿雅以及黃芯瑜接連跳出穩定軍心。台北鯨華主攻手林書荷不落人後，於比賽後段接管得分重任，將比賽帶入到deuce階段。戰況膠著最終由高雄台電中間手胡曉佩的單人攔網得分，有驚無險贏得首局。

第二局台北鯨華加強防守，銅牆鐵壁般的防守美技讓現場觀眾驚呼連連。此局雙方你來我往，皆展現不服輸的氣勢，比分始終緊咬維持在兩分差以內。此時高雄台電副攻手黃瀞萱跳出，在攻擊與攔網皆有建樹，加上胡曉佩的連續發球得分，提升高雄台電的氣勢，最終高雄台電以25比15帶走第二局勝利。

第三局台北鯨華吹起反攻號角，兩位主攻手7號林書荷以及77號吳芳妤砲火強大的攻擊連線，為台北鯨華不斷輸送火力。儘管高雄台電始終咬住比分，但此時台北鯨華已火力全開，以25比20搶下第三局。

第四局高雄台電重振士氣，雖台北鯨華攻擊火力不減，高雄台電仍靠著舉球員洪家瑤串聯攻勢，以多點開花回擊，逼得台北鯨華喊出暫停。暫停過後，高雄台電的攻擊沒有停止，彭𦀡媃抓到對方接球過網的機會，一記重扣將比數拉開到五分差距。最終由高雄台電以25比20拿下本場比賽勝利。