以色列軍方日前向加薩走廊北部居民示警儘速往南部撤離。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日從加薩走廊邊境突襲以色列，以方大動作回擊，戰事至周六（14日）進入第8天。以軍頻頻警告要對加薩走廊北部發動大規模地面攻擊，周五發出24小時內南撤的時限已過，周六再透過社群媒體宣布加開6小時「疏散通道」供平民撤往加薩走廊南部，然而加薩走廊電力已斷供且幾無網路可用，消息傳遞效果如何還不清楚。

以軍周五曾以無人機朝加薩走廊北部空投大量傳單，通知當地居民「24小時內即刻南撤」。《以色列時報》周六報導，以色列國防軍（IDF）以阿拉伯文在社群媒體發訊稱，加薩走廊（Gaza Strip）北部居民應利用當天上午10時至下午4時（台灣時間下午3時至晚間9時）這段時間，循指定路線安全撤往加薩乾谷（Wadi Gaza）以南地帶，不會受到任何傷害：「如果你關心自己與親人，就按照指示前往南方。放心好了，哈瑪斯的領導高層已經把自己安頓好了，正在當地躲避襲擊」。

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

IDF也已通知聯合國，加薩乾谷以北的所有巴勒斯坦人應遷往加薩走廊南部。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，加薩走廊電力早已中斷，網路不通，會有多少居民獲知這項訊息還很難說。CNN詢問IDF發言人史彼爾曼（Doron Spielman），這項安全通道的訊息如何在加薩走廊陸地傳達，他表示「加薩市（Gaza City）人人都很清楚發生了什麼事，在每個可用的平台都看得到阿拉伯語與其他多種語言版本的通知，電子、非電子平台均有，加薩市的每個人都曉得必須越過加薩乾谷」。

以色列國防軍12日發出24小時限期南撤的警告之後，加薩走廊北部大批居民13日乘車或步行往南部躲避戰火。（美聯社）

加薩走廊北部幹道13日出現南向逃難車潮，不遠處仍有戰火。（美聯社）

CNN再問，考量到加薩市居民多已無網路可用，IDF是否針對周六最新宣布的安全措施空投傳單？史彼爾曼回答「是」。然而CNN詢問一名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的學校部門官員、一名醫務人員、一名當地記者，三人均不知這項最新公告。

聯合國人道協調廳負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）周五晚間聲明，「從加薩北部撤離110萬人的命令，違反了戰爭與基本人道的原則，道路與房屋已成廢墟，沒有安全地帶可去」。他強調，戰鬥不停歇、缺乏人道援助的情況下，強迫受到驚嚇與創傷的婦孺百姓從一個人口稠密區遷往另一人口稠密區，「此事危險且令人無法容忍」，恐成人道災難。

巴勒斯坦衛生部說，上周六戰爭開打以來，加薩走廊已2215人死於以色列攻擊，傷者至少8714人。