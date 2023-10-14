據大陸央視報導，2023年超級雜交稻單季畝產1200公斤超高產攻關測產驗收會14日在四川省涼山州德昌縣舉行，最終測定3塊田平均畝產1251.5公斤，創造了雜交水稻單季畝產的世界新紀錄。

據了解，該示範田面積為110畝，種植品種為「粒兩優8022」，是今年3月20日開始水稻旱育秧播種，4月24日至5月5日移栽。示範片育秧採用早育稀播、寬窄行定距移栽、測土配方施肥、科學管水、病蟲綜合防治等技術措施。

在測產驗收現場，專家組按照農業農村部超級稻測產方法，隨機抽取了3塊水稻田進行機械收割，機器脫粒後經測水、除雜、稱重，最終測定3塊田平均畝產1251.5公斤，其中1號田畝產1316.5公斤，2號田畝產1249.4公斤，3號田畝產1188.6公斤，換算3塊田平均畝產1251.5公斤，讓大陸的雜交水稻單季畝產實現世界新紀錄。

而超級雜交水稻是大陸農業部的培育計畫成果，該計畫於1996年提出，並由大陸「雜交水稻之父」袁隆平主持培育計畫。