國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今天建議在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾須親簽在野整合下架民進黨認同卡才可投票，採實名制，驗身分證。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室認為，國民黨提出的「民主初選方式」，要先簽署認同卡 、再進行實名制投票，重點在比較動員能量 、容易被操作。但此方式可能淪為小圈子內競選。

柯文哲競選總幹事黃珊珊表示：「過去新黨1998年曾經進行過開放式初選，後來淪為遊覽車『不當動員』，導致新黨黨內分裂形象受損；柯文哲競選辦公室主任周榆修進一步說明：「1995年，民進黨總統初選也曾經嘗試過，面臨跟新黨相同的問題，後來就再也沒有使用過」。

柯文哲競選辦公室主張最強候選人的方式，應由雙方共同選出「五間民調公司」、「市話手機各半」、以科學數據產生在野最強候選人 。

針對國民黨及侯辦所提出的「開放式民主初選」 (22縣市或73區域立委選區辦初選投票所，民眾須簽政治理念認同卡(下架民進黨在野整合)才可投票，採實名制，驗身分證。) 民眾黨與柯文哲競選辦公室表示尊重對方提出之方案，需帶回相關建議，再進行內部討論。