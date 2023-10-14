民進黨總統參選人14日到台中參加多場造勢，並喊出「決戰中台灣」。民眾黨總統參選人柯文哲14日也到台中舉行簽書會，柯文哲表示，根據過去數據，台中、彰化一向是類似美國總統大選的搖擺州，若能贏下中台灣，大概選舉就贏了。