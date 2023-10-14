賴清德喊決戰中台灣 柯文哲：贏「這兩縣市」大概就贏了 18:372023/10/14 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲表示，根據過去數字，若能贏下中台灣，大概選舉就贏了。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統參選人14日到台中參加多場造勢，並喊出「決戰中台灣」。民眾黨總統參選人柯文哲14日也到台中舉行簽書會，柯文哲表示，根據過去數據，台中、彰化一向是類似美國總統大選的搖擺州，若能贏下中台灣，大概選舉就贏了。 柯美蘭無黨籍選竹市立委 柯文哲：我們家的女性都很有個性 藍拋「民主初選」推最強候選人 黃珊珊直言：恐不當動員 最新民調驚人！ 過半民眾認為「2024該政黨輪替」 #2024總統大選 #柯文哲 #賴清德 #搖擺州 #中台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍白「黃金會」登場 侯柯陣營近期隔空交鋒一次看 10:042023/10/14 政治 曝2024選舉3大意義 賴清德：幾組人馬參選還不知道 13:252023/10/14 政治 國民黨拋民主初選投票要簽「這個」 媒體人 ：這是啥米碗糕 19:102023/10/14 政治 民進黨民調領先 賴清德：像亞運滑輪賽沒壓線前 不能提前慶祝 18:082023/10/14 政治 國民黨提民主初選簽認同卡 柯辦：恐淪小圈子內競選 18:362023/10/14 政治 黃健庭拋「拋棄會造成分裂的」 柯文哲：會造成失敗的更應該被拋棄 15:332023/10/14 政治 民眾黨批賴清德不出席氣候辯論 主辦單位發聲：不該政治操作 11:402023/10/14 政治 不出席氣候會議遭藍白合攻 賴清德競辦：兩黨藉題發揮 17:162023/10/14 政治 藍白合2對2「黃金會」 沈富雄忍不住吐4字 09:302023/10/14 政治 藍白合會議登場 陳佩琪稱不知情 14:292023/10/14 政治 賴清德成氣候逃兵？ 主辦單位再稱：自始至終未曾答應出席 12:582023/10/14 政治 「金溥聰將了柯文哲一軍」 媒體人：就看他敢不敢接招 19:422023/10/14 政治 斷言藍白比民調「他」會贏！媒體人曝下階段主菜：防守1議題 16:302023/10/14 政治 全國報關產業後援會成立 賴清德：助報關產業數位轉型 16:362023/10/14 政治 藍白黃金會將登場！最新民調在野他領先 爆綠支持者27％會變心 09:062023/10/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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