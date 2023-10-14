最高檢察署檢察總長邢泰昭（右四）主持座談會。（最高檢提供）

國際刑事法院（ICC）日因俄烏戰爭，對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，最高檢察署、台灣法學會、最高檢察署與台灣法學會、新時代法律學社及民間國安智庫等，13日共同舉辦相關法學論壇，就此討論戰爭罪之適用及管轄問題，並在日前表達看法。

為制約戰爭的發動者，台灣可以依「羅馬規約」第12條第3項聲明，接受國際刑事法院（ICC）管轄，國際刑法有內國法化必要。

我國面對當前台海局勢的嚴峻挑戰與威脅，除軍事備戰不可一日鬆懈外，對國際刑事法律有關制裁戰爭等罪之適用及管轄，也應有所探究，最高檢察署特邀請相關領域的專家學者深入探討，希能喚起各界對此議題之重視。

會議邀請台灣大學林鈺雄教授、中央研究院廖福特教授、清華大學黃居正教授、成功大學陳怡凱副教授及最高檢察署蔡秋明檢察官、張安箴檢察官進行報告，深入剖析ICC管轄之四種犯罪類型與羅馬規約之重要內涵，並將重點置於台灣如何與國際刑事法院的管轄接軌，將國際刑法引入作為我國的無形防禦屏障。現場與會及線上參加合計超過百人，國防部、法務部也派員參加，國內少見相關議題研討會，各界相當關注。

目前我國國家安全受到各種不同形式的威脅，需與國際刑法接軌，爭取國際的支持，對於發動戰爭者形成各種形式的制約。

檢察總長邢泰釗致詞表示：「如果台灣發生事故，我們如何從心理、法律等等各方面，爭取國際各界支持，對戰爭的發動者形成各種形式的制約？也有民衆質疑：加入國際刑事法院，對好戰者有警惕作用嗎？我們從ICC對普丁以違反羅馬規約第8條，核發逮捕令之後，可以看出對普丁形成很大的國際壓力，所以我們要『抱最壞的打算，做最好的準備』，這是一個藉由對接國際法、讓台灣走入國際社會，進一步形成『無形防衛屏障』的契機。」

最高檢察署張安箴檢察官報告研討議題背景表示：「2022年2月俄羅斯舉兵入侵烏克蘭，除在布查大量殺害非武裝平民外，並將數千名烏克蘭兒童強制移到俄羅斯境內，為此，ICC首席檢察官認俄羅斯總統普丁涉及戰爭罪等罪嫌而向ICC法庭聲請核發逮捕令，所有規約會員國都有義務於普丁入境時將其逮捕送交國際刑事法院。烏克蘭總統澤倫斯基訪問ICC時表示：『只有讓侵略者負責時，永久的和平才是可能的』」。

成功大學陳怡凱副教授指出：「ICC發出對普丁的逮捕令具有一定作用，普丁為避免被羅馬規約的123個會員國逮捕，已幾乎不敢離開俄羅斯。」；「據南斯拉夫法庭法官Schomburg表示：國際刑事法院首席檢察官Karim Khan所發出的逮捕令在現在就已經起作用了。光是普丁幾乎不敢離開自己的國家，只是用視訊的方式出現，就已經顯示出效果。

即使普丁也發出聲明表示：國際刑事法院的逮捕令沒有意義，甚至俄羅斯也發佈逮捕令，通緝國際刑事法院之首席檢察官與法官。但現在根據國際共同體之獨立性法官所下達的逮捕令，每一個人都可以說：普丁先生是一個被國際通緝的戰犯。」

清華大學黃居正教授指出：「台灣爭取成為國際刑事法院之締約國，有助嚇阻潛在危害，更應竭力將國際刑事法院規約內國法化，促使國內的法律環境與國際接軌，有效實踐國際條約。」

學者專家認為台灣應依羅馬規約，聲明加入國際刑事法院，並將國際刑法內國法化，台大林鈺雄教授指出：「台灣可以依『國際刑事法院羅馬規約』第12條第3項，聲明接受國際刑事法院（ICC）管轄權；國際刑法有內國法化的必要」「例如可仿效德國進行『內國法化』的立法，否則無法實際反應出國際不法內涵，同時，也可藉此確保我國自身具有追訴規約犯罪的權限。」

中央研究院廖福特教授指出：「台灣面對可能的戰爭威脅，或各種其他的侵略威脅，依羅馬規約參與國際刑事法院，在某個層面上能克制中國之行動，對台灣之安全保障有一定之幫助。」至於參與方式，廖教授指出：「2022年5月兩公約審查時，國際審查委員會的結論性建議第17點：建議中華民國（台灣）根據國際刑事法院羅馬規約第12條第3項發表聲明，承認國際刑事法院的管轄權。」「發表聲明只要提給國際刑事法院秘書處書記長即可，或許有成功的可能性。」

對於戰爭等罪之適用與管轄，與國際法接軌及內國法化問題，我國有其急迫性及必要性，與會學者專家均認同，現代戰爭是全面性的，除了有形武裝的防衛戰力整備，在經濟面、國際政治乃至國際法等面向，更無一不是戰場，因此，藉由加入羅馬規約與國際法秩序接軌，同時進行內國法化，形成「無形防衛屏障」，確有其急迫性及必要性，此有賴相關單位齊心努力。