2024總統大選，藍白陣營14日下午舉行2對2幕僚會前會。其中針對如何產生在野最強候選人，國民黨拋比照國外的民主初選方式，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票。媒體人羅旺哲表示，投票還要簽政治理念，這是「啥米碗糕」。

藍白今(14日)展開2對2幕僚會前會，其中針對產生在野最強候選人的方式，國民黨提出，採用開放式「民主初選」，實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，採實名制，驗身分證。

羅旺哲今（14日）在臉書粉專表示，藍白會上，國民黨拋「民主初選」。看完後，真的是讓人覺得問號，投票還要簽政治理念，這是「啥米碗糕」。

羅旺哲留言表示，真的是把民眾當成閒閒沒事做，還要什麼民主初選投票。大家都很忙好嗎。

網友表示，「很難合啦，兩邊的作法要作假都不難，什麼叫公正客觀，兩邊都在狗屁一通，只有相對主觀，從來沒有所謂的客觀這回事」、「找五家民調公司，很難嗎？」、「奇怪，不能提不同的方案嗎？只有柯文哲認為可以才算數嗎？」

也有網友認為，「用實體票選出來的結果，大家也無話可說。如果用民調，無論誰贏，大家都不會相信的」。