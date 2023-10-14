高雄都會區阿美族豐年祭活動14日登場，海軍陸戰隊人員也到場擺攤，圖為軍方人員指導孩童體驗射擊。（林瑞益攝）

高雄都會區阿美族豐年祭活動14日登場，共有26個原住民社團及同鄉會計780人齊聚高雄國際花卉市場，在都會區總頭目林信明的祈福下，為祭典揭開序幕。林信明表示，看著族人舞蹈一圈接著一圈跳，歌謠一首接著一首唱，不分部落、不分家鄉，展現阿美族的超高凝聚力。

林信明也希望透過祭典，讓青年懂得尊重長輩，能夠認同阿美族和不同族群的文化。

透過各團體協會的聯合圍舞，族人一起緬懷先祖、增進都會區阿美族人的團結意志，感恩祈福五穀豐收。中央原民會主委夷將．拔路兒、原民立委鄭天財、陳瑩和民進黨立委許智傑等人出席。

豐年祭是阿美族規模最盛大且極熱鬧的節慶，以歌舞貫串整個祭典。祭儀分準備、迎靈、宴靈和送靈等階段，由部落青年整理會場，第一天傍晚才正式展開迎靈歌舞儀式，氣氛嚴肅，只有男子可入場跳舞，女子和小孩在一旁觀看，不可進入場。

第二天為宴靈儀式，往往舉行兩天以上，充滿慶祝、狂歡的氣氛，在宴靈的最後一天會招待來賓，來賓可享受盛宴、欣賞歌舞。最後是送靈儀式，只有女子可以進入舞圈，送靈的歌舞只有女子可以學習，氣氛與迎靈時同樣嚴肅。

除了傳統祭儀外，會場周邊設有市集攤位，高雄市原民會推出「TAKAO豐樂券」，民眾只要拍照上網打卡、至高雄市原民會臉書粉絲專頁或Instagram按讚，即可獲得100元的豐樂券，每場次限量100份，反應熱烈。