2024總統大選「在野合」今(14)日下午舉行會前會，國民黨由侯辦執行長金溥聰與代表民眾黨的柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出「在野最強候選人方式」，金溥聰拋出比照國外的「民主初選」方式要現場投票，但黃珊珊則擔憂會有不當動員，雙方未達成共識。民眾黨副秘書長許甫也在臉書開玩笑回應，「那一瞬間，遊覽車業者突然眼睛亮了」，回應網友留言時，許甫也意有所指說，「您有看到我們同意了嗎？就尊重對方提的方式」。許多網友也都對藍營的建議提出反對意見。

據會後公布的會議紀錄，第一項寫「在野最強候選人方式」兩黨的不同，民眾黨主張，5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。國民黨則想採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。

民眾副秘書長許甫下午則在臉書表示，「那一瞬間，遊覽車業者突然眼睛亮了」，還特地用「笑哭」背景表達心情。

而有網友說「完全被陰了，所以我一直反對跟國民黨談」，許甫則回應，「怎麼會覺得被陰了？您有看到我們同意了嗎？就尊重對方提的方式」。

許多網友也都留言表達看法，「根本第一點就打槍國民黨了，大部分柯的支持者都網路或科技誰跟你去投開票所，科技網路沒辦法做實名制嗎？為何一定要在各地區設投開票所才能投？是在糟蹋我們年輕人或上班族要這樣舟車勞頓嗎？怒氣值+30%」、「kmt到底是有誠意還是帶來惡意，就算搞掉柯，然後輸大選，有意義嗎！？搞組織動員投票，當然是有資源的一方可以輕易灌票，並且無法說服年輕人」、「藍營沒誠意，大家各自努力吧！浪費大家時間」、「不只遊覽車業者眼睛亮了、綠營支持者嘴角上揚了、印刷廠業者也嗅到商機了，還有是誰開票誰監票？要這樣勞民傷財還有~這一點都不科學務實。國民黨怎麼會那麼無恥提這種不可行的方案。」