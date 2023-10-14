直播》侯友宜新北競總成立 馬英九、韓國瑜到場力挺 19:052023/10/14 中時新聞網 丁世傑 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （侯辦提供） （侯辦提供） 2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（杜宜諳攝） 侯友宜新北競總成立 馬英九韓國瑜到場力挺!｜20231014 訂閱影音： 中時新聞網 侯友宜競選辦公室於今(14)晚在板橋第一運動場廣場，舉辦侯友宜總統暨立委新北市競選總部成立大會，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平藍營大咖皆出席，現場最新帶您來看。 決戰2024！ 《中時新聞網》大選搶先報 藍白合會前會今登場 藍委曝友人心聲喊話了 會議記錄全文曝光！白主張民調 藍拋「民主初選」無共識 #2024總統大選 #侯友宜 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 「黃金會」前再喊話！黃珊珊：發生這2種情況必然失敗 11:362023/10/14 政治 在野合會前會來了！ 黃金互釋善意連致詞都喊「Lady First」 14:052023/10/14 政治 斷言藍白比民調「他」會贏！媒體人曝下階段主菜：防守1議題 16:302023/10/14 政治 朱立倫突爆韓國瑜主動提當副主席 沈富雄不禁脫口1句 00:122023/10/14 政治 影》藍白怎麼配今有結果？黃珊珊這樣回 金溥聰也同意 13:252023/10/14 政治 藍白合會議登場 陳佩琪稱不知情 14:292023/10/14 政治 藍白談「合」！美麗島最新民調跌破眼鏡 排名逆轉了 13:222023/10/14 政治 黃金會登場談藍白合！ 黃珊珊：盼多年後想到今天「你我都不後悔」 14:002023/10/14 政治 藍白黃金會將登場！最新民調在野他領先 爆綠支持者27％會變心 09:062023/10/14 政治 朱立倫為何突爆韓主動提當副主席？學者揭：被「這段話」惹毛 07:592023/10/14 政治 藍拋「民主初選」推最強候選人 黃珊珊直言：恐不當動員 17:322023/10/14 政治 潛艦國造 綠營狂操弄1風向？他示警國民黨：注意這奧步 00:012023/10/14 政治 藍白會談 郭正亮爆結局：要有最壞打算 至少做到「這事」 18:342023/10/14 政治 國民黨提民主初選簽認同卡 柯辦：恐淪小圈子內競選 18:362023/10/14 政治 藍白合2對2「黃金會」 沈富雄忍不住吐4字 09:302023/10/14 政治 賴清德突缺席氣候變遷辯論 侯辦批：落跑、說謊、漠視、背棄 12:302023/10/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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