（侯辦提供）

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2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（杜宜諳攝）

侯友宜新北競總成立 馬英九韓國瑜到場力挺!｜20231014

侯友宜競選辦公室於今(14)晚在板橋第一運動場廣場，舉辦侯友宜總統暨立委新北市競選總部成立大會，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平藍營大咖皆出席，現場最新帶您來看。