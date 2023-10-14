高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮。（洪浩軒攝）

近年來，新人結婚創意不斷，高雄林皇宮特別推出「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」新企畫，他們為新人們安排乘坐古典馬車來到婚禮現場的橋段，猶如童話故事中的白馬王子與公主舉辦浪漫婚禮，替新人們在結婚典禮中，留下最獨特的回憶。

林皇宮推出的「幸福來LIN 皇室馬車婚禮」企畫，成功吸引李俊賢、趙子慧這對新人，新娘穿著潔白婚紗、新郎身穿筆挺的西裝，他們乘坐著古典馬車遊繞凹子底公園一圈，這對新人在古典馬車上有說有笑，罕見的畫面也讓許多路人拿起手機拍下這美麗的一幕。

新郎李俊賢表示，與新娘在婚禮當天一同搭乘馬車優遊凹子底公園感覺相當新奇，也覺得是非常特別的體驗。新娘趙子慧則表示，坐在馬車上巡禮當下，覺得自己跟新郎就像童話故事中的白雪公主、白馬王子，真的相當夢幻，這是個難忘的回憶。

高雄林皇宮座落凹子底公園旁，建築富麗堂皇，相當氣派，以美國進口巧克力色玻璃帷幕，搭配伊朗進口珍貴玉石，呈現融合現代摩登及古堡式典雅的建築美學，林皇宮樂喜廳以維多利亞浪漫皎白為主題，營造公主王子的夢幻城堡氣氛。