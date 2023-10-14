大陸一名29歲的網美近日在新加坡遭代駕撞傷，在醫院等了3小時沒獲得治療，一氣之下竟辱罵護理師。警方到場後要求女子配合調查，不料對方拒絕錄口供，甚至試圖強奪證件。事後，該名網美將影片發到抖音，指控遭當地人「歧視」，立即網友罵翻。涉事女子日前被控6項罪名，在法庭上認罪並道歉。

綜合陸媒報導，事情發生在10月10日淩晨2點，擁有20多萬粉絲的大陸女網紅韓菲子（29歲）在新加坡喝了酒，所以就找了個代駕。沒想到，該名代駕的開車技術可能有待加強，不小心就撞到了客人，導致對方腿部受傷，之後她在地上躺了20分鐘，並索要5000元賠償；代駕沒有賠償，最後只是把她送到了醫院。

到了醫院之後，代駕就趁機偷溜了。韓菲子則因在醫院等了3個多小時沒人管，情緒變得很暴躁，隨後和醫院護理師起了爭執，甚至還辱罵了醫護人員。不僅如此，面對檢察官的調查取證，韓女也表現得非常不配合，之後就被送到法庭，被控6項控訴。

10月13日，在法庭上的韓菲子終於知道事情的嚴重性，所以當場表示認罪，並且道歉。法官詢問被告是否聘請律師時，被告反問若不請律師，提早認罪，是否能獲得較輕的刑罰？法官解釋提早認罪，有利於減輕罪行；被告表示明白。據悉，法官將案件展延至10月25日，也批准她以1.5萬元保釋在外。

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