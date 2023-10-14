2023高雄電影節盛大開展中，14日「高雄拍」劇組齊聚雄影，與媒體和影迷分享拍片心情，短片《一點一滴的死》及《長夜》拍攝過程都經歷不少苦難，《長夜》女主角李玲葦在片中飾演末日類喪屍，和男主角張豐豪有許多身體交纏的肉搏戰，兩人直呼在這部片什麼挑戰都經歷了，為此還特地減脂，只能吃肉乾。《一點一滴的死》則描述一對姊妹住在派對、毒品充斥的二手電器行，遭受性暴力威脅的沉重故事，導演劉純佑說片場炎熱又髒亂，飾演妹妹的賴雨霏不停被蚊蟲叮咬，賴雨霏則說印象最深的是劇組真的把10幾隻老鼠放在她腳邊，令人毛骨悚然，不過她笑說自己不怕老鼠，還覺得牠們很可愛。

「高雄拍」劇組齊聚雄影，回憶拍片過程，李玲葦和張豐豪笑說彼此「一見面就在糾纏」，兩人都沒有把對方當作異性來看，李玲葦表示這樣對她來說比較不尷尬，較好對戲，由於兩人在片中泥濘滿身又沒穿什麼衣服，她爆料張豐豪身材很好，但兩人也傷痕累累，不只上山下海還要在地上爬，翻來覆去膝蓋都瘀青，不過李玲葦直呼這是她首次演出打鬥戲，覺得經驗相當特別。

《一點一滴的死》有段妹妹目睹姊姊被強暴的片段，導演劉純佑表示，拍攝時顧慮到演員年紀小，沒有讓賴雨霏看到整個過程，且是告訴她「看到姊姊被打」的情境，希望不要因此造成心中陰影。飾演強暴者的彭士詮表示，排練該幕時是導演親自跟他示範，現場距離不好抓，導演直接跟他身體貼緊緊，笑說這年頭導演真的不好當。

演活電影《小藍》中渣男校草的葉廷麒，這次在《一個女人生命中的三小時》中大談師生戀，他表示兩部片都很過癮，透露自己小時候有喜歡過老師，但沒讓老師知道，就是一種暗戀大姊姊的心情，而他的對手演員王允之則說，自己倒是沒有喜歡過老師，直呼自己遇到的帥氣老師比較少，都是比較認真在教書的老師。導演林宣瀚分享，該片是啟發自他的夢境，雖然故事終點結束在性，但後面變成兩人的人生歷程，重點已經不單是著墨於師生戀。

《山雨欲來》源於導演莊詠翔的真實經歷，他說自己就是片中歐陽倫「渣男」的角色，表示自己事後回顧，就是一個開放式關係的人暈船、回不來的感覺，相信能引起不少人共鳴。首次演戲就全裸的外國男星黃餒狸說自己很緊張，「我知道我會全裸，但後來覺得滿好玩，拍片地在深山，場景也很漂亮」，笑說身邊親友很怕他被騙，問他「你是去拍A片嗎？」他趕緊否認，首作就大尺度，現在他已經很放得開，直呼很幸運可以當演員，以後如果還有大尺度或性感題材他都不介意，反觀王可元則慶幸自己「把衣服一件一件穿回去」，不過他在片中一往情深，被開放式關係的歐陽倫傷透心，歐陽倫笑說自己現實中和片中完全相反，演員樂趣就是能透過角色，達到現實生活中不會做的事情。

《五福女孩》被稱為「學霸演員群」，主演韓寧是北一女畢業，另外兩位學生演員李芝儀、王婕則是雄女，王婕已經畢業，透露現在在重考，未來想當醫生，演員則是興趣，未來如果有餘力會再發展，恰巧韓寧就是放棄牙醫轉當演員，王婕笑說韓寧是她的榜樣。片中韓寧閉上眼睛，一一記下五福路的街景，導演丁冠濠透露，自己拍片比較任性，會希望韓寧真的能做到，但要配合車速記下街景甚至紅綠燈是相當困難的事，韓寧竟然毫無差錯的記下每個場景，韓寧說自己排練很多次，還要練韻律感，沒想到拍攝非常順利，也透露自己真的沒有偷看。

導演鄭有傑在《隔河》中飾演遠洋漁業船長爸爸，全片都得講台語，他透露會接下這部片是因為角色很新鮮又有挑戰性，最重要的是感受到導演許聖宗想要與父親和解的心情，「我跟我兒子比較親近，我每天都回家，但是要演出這樣比較疏遠的父子關係，就會想到我和我父親那輩的情況，我演的是遠洋漁業船長，真的會離開很久，半年至一年，所以回來可能都不知道家裡燈開關在哪裡，忘記兒子年紀」。

《再見觸身》中柯宇綸和8歲小演員謝以樂飾演父子，兩人在片場互動自然，他們用丟球培養感情，柯宇綸分享：「導演給的空間很大，以樂很自然，他喜歡黏著我，他會講一些在學校發生什麼事，像有一個大象故事他可以講三個小時，我們會一直笑。」柯宇綸說自己很喜歡小孩和寵物，拍戲若能遇到小孩演員他都很珍惜，把孩子當作自己的來疼，也彌補了自己沒有小孩這件事。

戴雅芝今年以《親愛的亞當》獲戲劇節目最具潛力新人入圍肯定，她分享入圍公布時她在上課被老師叫出去，以為自己做錯什麼事，結果是跟她講這消息，讓她又驚又喜，但因為教室還在上課不能歡呼，自己對得獎則是平常心看待。這次他在短片《泳夜》發揮游泳長才，雖然是沈重故事但拍攝過程她很開心，導演林柏瑜透露戴雅芝給他很多靈感，片中媽媽吃糖果連結到女兒就是啟發自她。談到創作歷程，林柏瑜說他的父親很早過世，有天卻突然夢到父親找他去游泳，他醒來一直哭，「很驚訝，這情緒怎麼會這時找上我」，他便將夢到的情境，包括夜裡的海，全部呈現在片中，「這次從生命出發，想接觸更多的人，我去跟輕生者遺屬做田野調查，跟一個媽媽對談，他的兒子過世，雖然是口述但很衝擊，人類情感是相通的，這次透過別人的生命故事，希望能觸及更多人」。

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