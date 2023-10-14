配合桃園眷村文化節，馬祖新村眷村文創園區推出系列活動，其中「烽火尺牘-1949的戰爭記憶」主題特展，展出人民遷台、逃難與奮鬥的故事。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

適逢桃園眷村文化節，馬祖新村眷村文創園區自10月6日起至10月27日推出系列活動共襄盛舉，包括年度活動、主題特展、親子同樂會、電影特展及影展等，帶領民眾從展覽、換裝體驗、文化對談、工作坊、舞台表演、電影、集章及闖關遊戲等多元活動中，重溫眷村時光與特色文化。

馬祖新村眷村文創園區位於中壢龍岡，原是1957年為安置駐守馬祖列島的陸軍第84師部隊在台眷屬而建的眷村，經市府近年修復活化，成為廣受歡迎的文創園區，連同鄰近的中壢光影館、馬幼藝所等，成為桃園保存眷村文化、推動文創發展及藝文扎根的重要基地。

文化局長邱正生表示，馬村規畫豐富活動，讓大家重新認識眷村歷史和懷舊文化，其中「眷眷走馬村-星星滿天飛」年度活動，結合建築特色和居民過往生活，規畫換裝體驗、文化對談、工作坊、廣場表演、集章及闖關遊戲等活動；另在1-3號眷舍辦理「烽火尺牘-1949的戰爭記憶」特展，透過手札呈現1949年人民遷台、逃難與奮鬥的動人故事。

邱正生說，馬幼藝所推出馬祖新村親子同樂會，由鞋子兒童實驗劇團為大小朋友帶來融入眷村元素的親子闖關及兒童劇；中壢光影電影館則分別舉辦「繪聲繪影：經典電影手繪海報」特展及「流轉世代」主題影展，展出過去眷村時代蚊子電影院使用的珍貴手繪宣傳看板，並精選多部影片放映。

邱正生提到，眷村是桃園獨特文化地景，更是市府致力保存推廣的重要文化資產，馬祖新村眷村文創園區透過辦理一系列精彩活動，重新梳理、詮釋眷村文化，盼讓民眾在遊玩之餘也能細細品味、理解眷村獨特價值。