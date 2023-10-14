2024總統大選「在野合」今(14)日下午舉行會前會，國民黨由侯辦執行長金溥聰與代表民眾黨的柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出「在野最強候選人方式」，金溥聰拋出比照國外的「民主初選」方式要現場投票，但黃珊珊則擔憂會有不當動員，雙方未達成共識。曾在４年前國民黨黨內初選提案「民主初選」的中廣董事長趙少康表示，他並未參與會談，藍白均未問過他意見，很可惜當年時任黨主席吳敦義沒有採用。

會後公布的會議紀錄，第一項寫「在野最強候選人方式」兩黨的不同，民眾黨主張，5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。國民黨則想採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意。

據《風傳媒》報導，趙少康表示，此次他並未參與會談，但他過去數次在媒體上表示，比民調一定要排綠，否則會被綠營干擾，造成結果失真。他提到，新黨過去實施在各選區先發表政見再投票，沒有困難，只是要求甚為嚴格，規定不可用遊覽車動員，發現有候選人用遊覽車載送黨員，即被取消資格。

趙少康也說，4年前他的確向吳敦義提出效法美式初選的構想，讓有志參選總統的國民黨的候選人在各選區巡迴演講辯論再由認同國民黨者投票，以收宣傳造勢之效，吳敦義開始時並未排斥，不過最後並未採用，非常可惜。

侯辦執行長金溥聰今日在會後記者會上，也被媒體問及「4年前主席吳敦義任內，中廣董事長趙少康也提過美式初選方案，當時被解讀成卡朱立倫，侯友宜提出美式初選，是否出自趙少康提議？」金溥聰強調自己不會騙人，「百分之百沒有這回事」。國民黨祕書長黃健庭也表示，這個方案是經過黨部跟競選辦公室共同討論過的方案，所以沒有問題。