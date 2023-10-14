桃園市原住民族行政局推動原住民族語言師資及職業就業培訓計畫，今年開設6語別族語中級認證班，學員共有80人，今舉行開課典禮。原住民族委員會主委夷將．拔路兒表示，原民會正與教育部研議如何提升族語教師權益，盼讓更多人投入族語教學行列，也讓族人找回自己的根。

這次培訓計畫主要為培育桃園原住民族語言教學師資，預計開設阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族及卑南族等6語別族語中級認證班，80名學員中年紀最小僅15歲。夷將．拔路兒期勉學員能加速通過原住民族語言能力認證中級測驗，未來能獲得更好的就業機會。

桃園原住民族人口近8.2萬人，其中族語教師不到千人，原民局長陳姿伶指出，為培育族語人才推動此計畫，在桃園市原住民文化會館、楊梅區原住民集會所等地分40節課教學，學員在課程結束後，只要取得中級認證者將可獲得4000元獎勵金。

夷將．拔路兒也感謝承辦單位桃園市阿美族三一教育文化協會，願意到第一線協助政府推動族語，他也提醒所有族人，學習族語除了實體課程外，也可透過原民會建置的「族語E樂園」網站線上學習。

阿美族學員陳柏赫分享，年幼時能與長輩用族語交談，念國中時就中斷學習，為了找回自己的根，決定報名族語課程，現於永平工商表演藝術科擔任原住民舞樂與戲劇老師的他，也盼透過語言學習之際，更認識阿美族文化，相信對未來教職工作也會有助益。