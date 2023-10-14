2024藍白合「黃金」會前會，由國民黨派出金溥聰、黨秘書長黃健庭，與民眾黨主席柯文哲競辦總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修協商整合形式。國民黨拋比照國外的民主初選方式，產生在野最強候選人。媒體人溫朗東表示，金溥聰將了柯文哲一軍，現在就看柯文哲敢不敢接招了。

溫朗東今(14日)在臉書粉專貼文表示，金溥聰將了柯文哲一軍！「藍白合」會後，國民黨拋出「三場辯論可以，但不比民調，改比民主初選」。民主初選就是要找人到藍白設立的初選投票站投票，國民黨想充分利用「黨員組織力強」的優勢，用「願意出來投票的國民黨員」來輾壓柯文哲。

溫朗東接著指出，要特別跑一趟初選投票所，實在有點麻煩，地點也跟中選會辦的選舉不一樣，必須花重本宣傳。就算有綠營支持者要反串，去幫柯文哲灌票，人數也很難超越國民黨員。

溫朗東認為，其實「民主初選」這招很好破解，設定投票率就好。2020年香港立法會也做過民主派初選，約有61萬人投票，投票率13.62%。

溫朗東，柯文哲要化解金溥聰的出招，大可同意民主初選，但是投票率至少也要有13.62%。以台灣約1900萬投票權人來算，就是要有260萬人出來投藍白初選，這個柯、侯初選才算數。現在就看柯文哲敢不敢接招了。