台灣影音創作者盛事「走鐘獎」已邁入第五屆，頒獎典禮今（14日）於高雄流行音樂中心盛大舉行，《木曜4超玩》主持群邰智源、林柏昇（KID）、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞合體擔任頒獎人，現場尖叫聲不斷；過程中邰智源大談製作團隊出走後心聲，更力挺前製作人陳百祥，請大眾繼續支持他，感動大票網友。

《木曜4》主持群今晚在「走鐘獎」典禮上，負責頒發「最會feat.獎 」、「運動健身獎」、「訪到心坎獎 」三項大獎，而邰智源被譽為最會「feat」的YouTuber，在頒獎前特地澄清有關《木曜4》製作團隊出走潮的不合謠言，直言他們感情都很好。

邰智源在「走鐘獎」上透露《木曜4超玩》前製作人陳百祥近況，感動廣大網友。（圖／摘自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTuber）

另外邰智源也加碼爆料自己會去前製作人陳百祥新頻道露面，「不是說原來的製作人不見了，而是多了一個空間、多了一個創作者，所以我們要鼓勵陳百祥變成一個新的創作者」，更替陳百祥宣傳個人YouTube頻道《又離題了》，請各位能訂閱支持。

在邰智源不斷說出力挺陳百祥的話，「走鐘獎」直播聊天室看見網友狂推，有許多人更被邰智源的話感動到，「快哭了，好感人啊」、「馬上去訂閱，百祥加油」、「期待看到邰哥和百祥重逢」、「謝謝邰哥這樣挺曾經的合作夥伴」。