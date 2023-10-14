澎湃新聞14日報導，大陸中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員報名在即，共計畫招錄3.96萬人。其中，在今年「黨和國家機構改革」中新增、由國家發展和改革委員會管理的國家數據局，招考對象被要求具備人工智慧研究、實踐經驗與密碼學研究經驗，成為最特殊公務員之一。

目前大陸國家數據局「有將無兵」，已有兩名領導人亮相，首任局長劉烈宏此前為中國大陸聯通黨組書記、董事長；副局長沈竹林此前為國家發展改革委高技術司司長。

澎湃新聞報導，據《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員招考簡章》介紹，新組建的國家數據局招聘多個職位，工作地點都在北京市西城區，各職位主要工作內容有：從事數據治理和發展政策研究，參與數據領域、數位經濟國際合作；參與數據基礎制度和政策研究，參與數據相關重大戰略、重大規畫、重大改革、重大活動等；從事數據資源管理和開發利用推進；參與研究擬定數位經濟有關發展戰略、規畫和政策，協同推進數位產業化和產業數位化，承擔有關綜合管理工作。

另有兩個職位將參與數據領域技術應用推廣示範、基礎設施規畫建設等相關工作，分別要求具備人工智慧研究、實踐經驗與密碼學研究經驗。

在今年的黨和國家機構改革中，新組建的國家數據局負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共用和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規畫和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

大陸國家數據局具體職責有：中央網路安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數位中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理資訊化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要資訊資源開發利用與共用、推動資訊資源跨行業跨部門互聯互通等職責，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數位經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數位基礎設施布局建設等。