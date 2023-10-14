敬老楷模姜瑞香，長期關懷在地獨居老人、投入社區照顧關懷據。(蔡依珍攝)

重陽節將至，桃園市長張善政14日表揚桃園49位長青敬老楷模。(蔡依珍攝)

重陽節將至，桃園市長張善政14日表揚桃園49位長青敬老楷模，他感謝長輩們用自己豐富的人生閱歷，為社區做出許多貢獻，大讚每一位獲獎者的故事都非常令人敬佩，像是有「開路鎮長」之譽的傅標榮、受表揚年紀最大高齡92歲的袁憲芝等，市府也祭出四節禮金提高到2500、敬老卡擴大使用、友善換居社宅等政策，盼讓長輩安居、晚輩無後顧之憂，尤其他提到恢復四節禮金政策，獲得滿堂喝采。

張善政指出，市府非常重視長輩的權益及各項福利措施，因此除將原來的三節禮金及重陽敬老金提高至每節2500元外，也將敬老愛心卡點數擴大適用，不僅能搭乘大眾交通工具，也可用於折抵國民運動中心的費用。

張善政也提到，考量部分長輩居住在缺乏無障礙設施及電梯的老舊公寓，市府也推出高齡友善換居社會住宅專案，讓長者可用老屋換居至社會住宅，這些政策都是希望讓所有桃園長輩們能在安居的環境中生活，也讓晚輩無後顧之憂。

社會局長陳寶民表示，今年桃園市長青敬老楷模表揚典禮，以「樂高之光」為主題，象徵著所有獲獎者都是「快樂」又「高齡」的桃園之光，共計表揚49名長青和敬老楷模。

陳寶民說，由楊梅區公所推薦的長青楷模傅標榮，1982年到1990年擔任楊梅鎮長，當時楊梅省道及縣道狹窄、車輛行駛不易，難以促成產業流動，傅標榮懷著振興楊梅經濟地方發展的期盼，打通任督二脈的道路建設，最終藉由完成楊梅交通網絡的串聯，共計開拓道路總長200公里，帶動楊梅整體經濟起飛，因此有「開路鎮長」之美譽。

陳寶民也提到，平鎮區公所推薦的敬老楷模姜瑞香，長期關懷在地獨居老人、投入社區照顧關懷據點，協助照顧關懷中風鄰居、照顧獨居且為中低收入戶的長者10餘年，甚至因遠遊結識復興區獨居長輩，從此固定上山探望噓寒問暖，敬老護老的態度足堪表率。