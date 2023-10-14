台中地檢署今年2月間偵辦國軍醫院貪汙案，查獲曾獲優良軍醫的國軍台中總醫院骨科主任林建中，2019年起在「X光機」等醫療設備標案涉向廠商收賄，檢調在他住處起獲2300萬元與點鈔機，擴大追出國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖、基隆分院骨科部主任郭俊麟也涉貪，經半年追查偵結，依《貪汙治罪條例》等罪起訴林等3人、廠商22人。

檢調追查，國軍台中總醫院於2020年編列上千萬元經費採購「X光機」等標案，檢方今年2月搜索林建中住處，追查出他在2019、2020年間涉嫌向多家醫材廠商收賄，並讓該廠商得標，檢方以涉犯貪汙等罪向法院聲押獲准。

中檢擴大偵辦發現，國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖也涉向廠商收賄數十萬元，檢調搜索醫院、將賴帶回調查，偵訊後聲押賴等人獲准；此外，檢調循線搜查、傳訊三軍總醫院基隆分院主任郭俊麟等人，在郭住處查扣現金164萬餘元、筆電等證物，郭也繳回來源不明財產474萬餘元，遭檢方收押。

檢方追查，廠商得知三軍總醫院基隆分院也有採購「X光機」需求，2021年透過林遊說郭，郭以贊助研究經費為由，向廠商收取標案經費10％回扣，共約300多萬元。

中檢偵結，依《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂、財產來源不明等罪，起訴林建中、賴金湖及郭俊麟3名軍醫，並依違背職務交付賄賂、違反商業會計法等罪起訴廠商等22人。