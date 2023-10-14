2050年淨零排放成為全球重要議題，為積極推動目標，第6屆空汙論壇14日在集思台中新烏日會議中心舉辦，透過5項議題共同推動環境永續。（主辦單位提供／潘虹恩台中傳真）

2050年淨零排放成為全球重要議題，為積極推動目標，第6屆空汙論壇14日在集思台中新烏日會議中心舉辦，邀集產、官、學界代表出席分享案例經驗，透過5項議題共同討論空汙排放及淨零碳排趨勢發展，現場吸引各界代表與關注環境議題的民眾等近200人參與。

第6屆空汙論壇由中台灣教授協會、台灣環境公義協會、台中市醫界聯盟與台中市環境保護局共同主辦。現場議題包括「空氣品質管制計畫」、「空汙控制」、「健康與空汙」、「交通與空汙」以及「邁向未來」。其中「空氣品質管制計畫」由南投縣、雲林縣及台中市環保局代表分享了各地的空汙治理作為與成效，其餘主題則由各界代表分享，喊現場民眾集思廣益的討論應對作為。

中台灣教授協會理事長黃正聰表示，近期世界各國防制全球暖化、氣候變遷的倡議持續升溫，台灣亦規畫邁向2050淨零排放的轉型路徑，所有產業界及機關單位在台灣減碳政策中均扮演重要關鍵角色，肩負台灣的溫室氣體管制重責，引領台灣接軌國際環保趨勢。

黃正聰表示，環保署今年8月掛牌升格為環境部，此次論壇也特別邀請行政院環境部常務次長沈志修說明關於「環境部5大願景及空氣品質管制規畫」，包括持續改善空氣品質、連結2050淨零共利減汙的願景，以及8大面向發展管制的策略。希望透過中央政府跨部會合作，與地方政府努力維護民眾健康，並攜手盼攜手各界產業、企業公司與民眾齊心並進，積極加速推動各項空汙減排作為。