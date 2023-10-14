民進黨台北市議員、立委參選人許淑華與北投溫泉協會理事長（右）。

民進黨台北市議員、立委參選人許淑華今（14）日在臉書說，再怎麼忙，一年一度的北投溫泉季、花浴衣節，她一定會出席力挺。雖然今天松山信義區社區活動很多，她還是得趕去北投，幫忙宣傳溫泉活動！

另外，針對「廣慈奉天宮站 」附近的捷運施工。許淑華也在臉書提到，目前如火如荼的進行當中，但福德街道路下方，因路幅狹窄，站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁，且地質複雜不均，淺層土壤弱軟，深層岩盤堅硬，硬度超出預期4倍，造成施工極具挑戰，導致工程延後預估至114年底完工。

許淑華指出，考量到在開挖過程中福德街延線路面與人行道高低落差有10公分左右的高度，懷疑會出現地層下陷問題，再加上鄰房陸續都有鄰損狀況出現。許淑華強調，經多位居民向自己陳情，今天特別邀集居民、捷運局及工程實施單位現勘，到每一戶房內確認鄰損紀錄並協助造冊，才能做後續賠償與協助！

網友留言大讚，好漂亮！太可愛了吧，許淑華穿什麼都好看，和服美少女！淑華加油，祝高票當選！